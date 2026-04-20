Per ora la guerra con l’Iran sembra fallita

E’ ancora troppo presto per emettere un verdetto sull’’escursione’ di Trump in medio oriente” scrive Gerard Baker nel Wall Street Journal. “Dobbiamo continuare a pregare per il nostro successo e per la sicurezza delle nostre truppe. Ma non è troppo presto per esprimere un giudizio provvisorio sulla più grande azione di politica estera del presidente fino a oggi: mal concepita, mal pianificata, mal eseguita e, finora, fallimentare. Queste sono alcune cose che di solito non si dicono quando si è vinto, o si sta vincendo, una guerra: non si minaccia di cancellare la civiltà dell’altra parte. Vincere non richiede un capro espiatorio, tanto meno un branco di capri espiatori che pascolano nei prati iperbolici della retorica presidenziale. E incolpare gli europei è un chiaro segnale che non state vincendo. C’è una visione comune tra i critici della guerra secondo cui gli Stati Uniti avrebbero ottenuto un successo militare ma avrebbero subito un fallimento politico e strategico. Ma non sono nemmeno sicuro che sia corretto, se si misura il risultato rispetto agli obiettivi principali dell’operazione. Eliminare la minaccia nucleare era l’obiettivo militare più importante della guerra e Vance ha appena trascorso 21 ore a Islamabad per convincere l’Iran a porre fine a un programma nucleare che avremmo apparentemente distrutto bombardandolo per 38 giorni e riducendolo in polvere. Si tratta dello stesso programma nucleare che ci era stato detto essere stato obliterato dieci mesi fa nell’Operazione Midnight Hammer. Tutto ciò suggerisce una notevole qualità ‘Lazzaro’ di Teheran, che dovrebbe allarmarci ancora di più. E’ vero che abbiamo degradato le capacità missilistiche e convenzionali più ampie dell’Iran, ma non è chiaro di quanto né quanto questo conti davvero.