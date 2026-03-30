La guerra per i nuovi Dardanelli

“La guerra con l’Iran è ancora più futuristica della guerra in Ucraina” scrive Niall Ferguson nella Free Press. “Non solo entrambe le parti stanno usando droni, ma molti attacchi di precisione statunitensi e israeliani sono su obiettivi selezionati dall’intelligenza artificiale. Questo potrebbe passare alla storia come la prima guerra dell’IA. Eppure, 17 giorni dopo l’inizio del conflitto, la campagna americano-israeliana si è imbattuta in un problema molto antico: il controllo di una via d’acqua strategica (…)

Nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna importava circa l’80 per cento del suo grano, il 40 della sua carne e il 100 del suo zucchero. Le economie con terre agricole fertili aumentarono la produzione per soddisfare questa domanda, e gli Stretti del Mar Nero (allora conosciuti come i Dardanelli) diventarono uno dei punti di strozzatura chiave della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo. Il grano esportato dai porti del Mar Nero rappresentava un terzo dell’offerta globale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Fino al 15 per cento delle importazioni annuali di grano del Regno Unito transitava per i Dardanelli. Il controllo dei Dardanelli fu una questione chiave nell’equilibrio di potere del XIX secolo e giocò un ruolo fatale nella Prima Guerra Mondiale (…)

Winston Churchill, allora Primo Lord dell’Ammiragliato, inasprì le tensioni con gli Ottomani sequestrando due corazzate costruite in Gran Bretagna destinate alla loro marina e facendo rivivere piani anglo-greci per un attacco alla Penisola di Gallipoli sul lato occidentale dei Dardanelli. Il 27 settembre 1914, gli Ottomani chiusero i Dardanelli. Un mese dopo la Turchia bombardò installazioni navali russe nel Mar Nero. Senza consultare il gabinetto, Churchill ordinò alla Royal Navy di ‘iniziare immediatamente le ostilità contro la Turchia’. Churchill era ignaro delle conseguenze economiche del suo ordine. La guerra con gli Ottomani non solo aggravò ulteriormente il mercato globale del grano — ma espose anche il ventre finanziario dell’alleato britannico in tempo di guerra, la Russia. La Russia ricavava l’85 per cento dei suoi guadagni esteri dalle esportazioni agricole e minerarie, per lo più via Mar Nero. Queste erano essenziali per pagare il crescente debito estero del regime zarista. Con il gold standard sospeso e il rublo in forte calo, la Russia cercò prestiti a Parigi e Londra, suscitando timori di una crisi fiscale più ampia tra gli alleati. A poco a poco, un assalto agli Stretti del Mar Nero per costringere la Turchia a riaprire il punto di strozzatura emerse come la soluzione a tutti i problemi del governo. Militarmente, offriva una scorciatoia intorno all’impasse in Francia e Belgio, sollievo per la Russia e forse l’ingresso della Grecia in guerra a fianco della Gran Bretagna. Churchill fu sempre il più entusiasta sostenitore dell’apertura forzata dei Dardanelli. Gli eventi del 1914-1915 illustrano sei lezioni su tali contingenze, tutte applicabili al problema dello Stretto di Hormuz oggi. I decisori politici faticano a prevedere le conseguenze di secondo e terzo ordine delle loro decisioni. La struttura del processo decisionale a livello strategico e operativo spesso crea argomenti contrastanti su quali azioni intraprendere, riflettendo non solo le personalità dei protagonisti ma anche le priorità dei loro dipartimenti (…)

Lo stretto di Hormuz rimane il punto di strozzatura fisico più critico al mondo per i mercati energetici. Il più grande rischio per gli USA oggi non è necessariamente quello ovvio che lo Stretto di Hormuz sia chiuso. E’ che i più pesantemente armati avversari del paese — la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa — vedranno modi per sfruttare il più recente coinvolgimento americano in medio oriente. L’Unione Sovietica, sull’orlo del sovraestensione imperiale e del collasso interno, non riuscì a farlo negli anni ‘80. Ma la Germania Imperiale approfittò del fallimento britannico a Gallipoli. Il disastro dei Dardanelli distrasse i decisori britannici dal cruciale Fronte Occidentale e può aver contribuito indirettamente al fallimento catastrofico dell’offensiva della Somme del 1916. Alla fine, il miscalcolo tedesco, non la strategia britannica, si rivelò decisivo nella Prima guerra mondiale (…)

La guerra contro l’Iran non è, nonostante le affermazioni di Tucker Carlson e altri, un’impresa regionale a beneficio di Israele. Non aiuta altri alleati e amici americani, imponendo invece pesanti costi agli importatori di energia di Europa, India, Giappone, Corea e Taiwan. Né avvicina la pace in Ucraina. L’Ucraina avrà ancora più difficoltà a ottenere intercettori di missili ora che gli Stati del Golfo ne hanno bisogno disperatamente. Nel frattempo, prezzi del petrolio più alti e l’allentamento delle sanzioni beneficeranno il budget russo, che aveva sofferto per il basso prezzo del petrolio Urals. Il che ci porta al prossimo grande punto di strozzatura globale: lo Stretto di Taiwan.

Più del 90 per cento dei semiconduttori più avanzati al mondo, e il 99 dei chip usati per l’addestramento di IA all’avanguardia, sono prodotti a Taiwan. Taiwan importa il 97 per cento della sua fornitura energetica sotto forma di petrolio, GNL e carbone. Questo rende il punto di strozzatura di Taiwan molto più importante in termini relativi di quanto lo Stretto di Hormuz sia mai stato per i mercati energetici globali. Se la Cina revocasse l'autonomia commerciale di Taiwan, diventerebbe immediatamente evidente che il più grande punto di strozzatura al mondo non è lo Stretto di Hormuz; è lo Stretto di Taiwan. Come sostiene Eyck Freymann nel suo libro in uscita, la Cina ha accumulato capacità militari che sulla carta la portano vicina alla parità con gli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. Gli USA dovrebbero probabilmente compiere uno sforzo su larga scala per mantenere il flusso di merci in entrata e in uscita da Taiwan attraverso rotte marittime e aeree non controllabili da Pechino (…) Più a lungo dura la guerra, maggiore è la pressione interna su Trump; più pesanti i costi per gli alleati americani in Asia ed Europa; più denaro per la Russia; e maggiore la tentazione per la Cina. Lo Stretto di Hormuz è bloccato. Per quanto tempo? Lo Stretto di Taiwan è aperto. Per quanto tempo?”.