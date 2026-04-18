Le biblioteche dei presidenti (e quella di Trump)

Dai tempi di Hoover, che lasciò la Casa Bianca nel 1933, è stato creato un sistema istituzionalizzato per preservare i documenti di ogni presidente mentre era in carica . Prima si pensava che le carte dei capi di Stato fossero materiale privato, ora è anche l’occasione per attirare turisti che si fanno le foto dietro alle scrivanie di un finto Oval Office. Sono nate così le Presidential libraries , biblioteche che ogni commander in chief inizia a far costruire finito il mandato e che sorgeranno, tendenzialmente, nel loro stato di nascita. Diventano dei monumenti, oltre che dei veri centri di ricerca, Wunderkammer della burocrazia di Pennsylvania Avenue, luoghi di pellegrinaggio dei nostalgici e dei biografi, santuari ricchi di memorabilia, artefatti, arredamento, foto, doni diplomatici.

Bill Clinton nella sua, tutta di vetro sul fiume a Little Rock, ha fatto costruire anche una penthouse da usare come appartamento quand’è in città. Quella di George W Bush, gigantesca, con dentro un pezzo delle Torri gemelle, è già stata predisposta come suo futuro luogo di sepoltura. Del resto anche Reagan, insieme alla moglie, si è fatto interrare nella sua biblioteca, in California, dove c’è anche un tratto del muro di Berlino. Barack Obama ci ha messo un sacco, e solo ora stanno finendo di costruire l’Obama Center nella sua Chicago – per quanto sia nato alle Hawaii, o come dicono i complottisti, in Kenya. E’ una torretta tortuosa in granito biancastro, vista lago, firmata dalla coppia di architetti esperti di musei Tod Williams e Billie Tsien che hanno battuto pure Renzo Piano, che aveva partecipato alla gara. Sulla torre è stato inciso con lettere di un metro e mezzo il celebre discorso “You are America” del primo Potus afroamericano. Oltre alle carte, a un giardino e a una replica dello Studio Ovale, Obama ha voluto ridare qualcosa alla città, e oltre che biblioteca-museo, sarà anche un community center, che in gergo vuol dire che la gente può andarci in pausa pranzo o a proteggersi dalla pioggia quando i centri commerciali sono chiusi.