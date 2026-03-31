Shalom Baranes, l’architetto (immigrato) di Trump che rifà la Casa Bianca

I genitori di Baranes, ortodossi sefarditi, sono fuggiti da Tripoli nel 1948, spaventati dalle rivolte antisemite. Volevano andare in Israele. Poi sono passati da Roma, dove è nato il futuro architetto, che infatti parla ancora italiano. Mentre erano a Roma il padre, un sarto, sfogliando i giornali e guardando foto di Gerusalemme e Tel-Aviv ha notato che nessuno nel deserto indossava completi da uomo, la sua specialità. E così è partito per l’America. Lì il giovane Baranes ha vinto varie borse di studio finendo a Yale e poi, arrivato nel District of Columbia, ha iniziato a specializzarsi in ingrandimenti e sistemazioni di edifici pubblici, uffici federali, scatoloni per burocrati in stile yankee neo-classico. Ora vive in una casetta di Georgetown da 8 milioni, arredata con divani in tessuti di Missoni e con stampe di Frank Stella alle pareti. Rappresentante del sogno americano, ma per i colleghi, anche veicolo e facilitatore della pacchianeria trumpiana. In questi giorni si dovranno ottenere altre approvazioni storico-paesaggistiche per la “più bella sala da ballo della storia”. Ma Trump si porta avanti, aggiungendo che “sarà tutto a prova di droni e antiproiettile”. E mentre le ruspe buttano giù gli ultimi pezzi delle colonne volute da Thomas Jefferson, il presidente, che è anche decoratore, ha deciso intanto di sostituire le piastrelle del pavimento del colonnato della West Wing, quella dove tutti i Vip si fanno la foto passeggiando col Potus. “Voglio del granito nero, che fa un ottimo contrasto col bianco delle pareti”, ha detto Trump. Dopo The Apprentice potevano offrirgli la direzione di Dream Home Makeover o di Casa su misura e saremmo sati tutti più contenti.