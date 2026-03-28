Premiata ditta Rossi & Basilico. Gli scatti in bianco e nero nell’opera di due fuoriclasse

Forse è come con i vecchi storici dell’arte, che trovavano più illuminante guardare la riproduzione delle opere, dei dipinti, degli affreschi, in bianco e nero invece che a colori. Forse solo con il black & white di Basilico possiamo apprezzare davvero gli spigoli e le proporzioni di Rossi, le sue timide citazioni di Aldof Loos e di Schinkel. Come scrive Pier Paolo Tamburelli nel volume, che racchiude 72 foto scattate tra il 1987 e il 2007, il bianco e nero sembra voler ricondurre gli edifici “alla loro cruda oggettualità, alla loro condizione di oggetti discreti, finiti, conoscibili”. Si perde però forse quello stile cartoonesco che rende Rossi un poetico simpaticone, coi suoi rossi ruggine e i suoi verdi trifoglio, con quello spirito neoclassico circense da scenografia urbana, da teatro del mondo.