Dai gabbiani alle archistar: il sogno urbanistico di Fabio Rampelli per Roma e l'Italia

Era dai tempi di Bruno Zevi che l’Italia non aveva un architetto così nel cuore delle istituzioni. Famoso per il fisico roccioso (è stato azzurro, non di sci ma di nuoto), per le fantasiose proteste (con l’ombrello, con la lavagnetta) alla Camera, di cui oggi è vicepresidente, il romano, romanissimo Fabio Rampelli, ras capitolino di Fratelli d’Italia, oltre i migranti che si ostinano a venire da noi pur dotati di smartphone (“mandiamogli un messaggio”) e le coppie gay che si ostinano a spacciare i loro figli per loro figli, ha un altro grande nemico: le archistar. Rampelli è infatti architetto, e sulla professione e sull’arte sua ha idee vaste e chiarissime.