Brutalismi appenninici. Il Gruppo Marche fece ospedali, scuole, uffici e chiese  

Dopo la mostra del MoMA sull’architettura jugoslava del 2019 escono a pioggia guide e monografie sul brutalismo. Opere additate come mostruose negli anni Sessanta e Settanta sono state ampiamente rivalutate come il complesso del Barbican Centre progettato dal poco noto studio Chamberlin, Powell & Bon, inaugurato nel 1981 e votato vent’anni dopo come il più brutto edificio di Londra – oggi ci abitano soprattutto esponenti della creative class e i pensosi PhD dell’Ivy League in residenza temporanea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE