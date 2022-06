Picasso, nonno ingombrante, raccontato dalla nipote

Picasso è un “brand” e ha un “heritage” che ha pochi equivalenti nel mondo “luxury” dell’arte, come Hemingway in letteratura, e saltano sempre fuori, grazie anche a matrimoni e figli in serie, materiali, e storie: così ora al Museo nazionale Picasso di Parigi c’è questa mostra su “Maya Ruiz-Picasso: Fille de Pablo” fino al 21 gennaio, che parla del rapporto del Sommo con la figlia maggiore nata dalla burrascosa storia con la minorenne Marie-Thérèse Walter. Storia scandalosa anche all’epoca, oggi da tribunale: mentre il Sommo era ancora sposato con l’ex ballerina Olga Khokhlova. Marie-Thèrese, 17 anni di suo, ventott’anni di meno del Sommo, divenne musa, amante, e prima d’essere rimpiazzata da una nuova femme come si vuole fatale, fece in tempo a dargli una figlia, appunto Maya, che ora ha più di ottant’anni, continua a donare quadri ai musei e ora viene celebrata. Diana Widmaier Picasso, quarantasette anni, è la figlia di Maya, e oggi curatrice della mostra. Cultrice delle memorie familiari, già a Sotheby's, ubiqua ai grandi musei e alle grandi fondazioni, è pure designer di gioielli, avendo fondato Mene, società di e-commerce che produce monili in venduti poi a peso, al grammo, online.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE