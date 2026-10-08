Un posto al sole: l'incidente in auto di Gianluca e Anna

Anna riprende a bere, ma proprio in quel momento le suona alla porta Gianluca per chiederle di dire al padre di non avvicinarlo più. Il ragazzo si accorge che è ubriaca, e prova a convincerla a smettere. Ma lei gli racconta che i loro problemi comuni nascono dai padri sbagliati. Il ragazzo però non si fa corrompere, e resta lucido. Mentre lei scappa e si mette in macchina, e lui la insegue accanto. Dopo poco fanno un incidente. Mentre Alberto si prepara per la cena insieme. Lorenza continua a mentire a tutto il bar Vulcano, facendo la parte della santarellina. E tutte le credono, tranne Samuel e Micaela che le fa una parte davanti ai clienti. Diego nel frattempo è deciso a mollare Ida per sempre. (a.d.)