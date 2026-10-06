Un anello, un menù etnico e due partenze a Un posto al sole

Alberto, in una scena poco verosimile, senza patos nè romanticismo, regala ad Anna un anello di finanziamento. La ragazza resta quasi impassibile. Ma dice di essere felice. Subito dopo però, quando lui va via, non si capisce per quale motivo, riprende a bere. Mentre Alberto tenta invano un altro riavvicinamento a Gianluca. Raffaella per comprarsi ancora di più la simpatia di Silvia, propone un menù etnico al Vuocano. Tutti apprezzano l'idea, e chi l'ha partorita. Tranne Samuel, sempre più convinto che la collega nasconda qualcosa. Greta è convinta di accettare il posto di lavoro a Salerno. E con Roberto decide di comunicarlo alla figlia. Che accetta di trasferirsi con la mamma. Altre due meteore che spariranno dal set, per ritornare tra altri venti anni.