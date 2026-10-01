Un posto al Sole, tra ritorni da Londra, baci proibiti e vecchi rancori a Palazzo Palladini non c'è pace

Marina e Roberto tornano da Londra, ma la situazione tra loro è peggio di prima. Lei continua a non capire cosa li abbia allontanati, mentre lui continua a pensare al bacio con Greta. Edoardo e Damiano si prendono a botte, e per fortuna arriva Raffaele a separarli, prendendo la sua buona parte di pugni. Clara si decide finalmente a uscire dalla tana, reagire e riprendere in mano la sua vita. Ma proprio mentre sta andando al centro d'ascolto incontra per strada l'amante di Edoardo. Le gemelle scoprono di aver fatto lo stesso taglio di capelli, e anche qui finisce a mille e una notte. Ma poi la storia del padre è finita? (a.d.)