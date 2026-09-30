Un posto al sole: il vano tentativo di Edoardo di riconciliarsi con Clara

Edoardo prova e riprova a parlare con Clara, ma invano. E Damiano ancora una volta lo redarguisce per stare lontano dalla loro casa. Le gemelle hanno avuto entrambe l'idea di tagliarsi i capelli, per non somigliare l'una all'altra. Renato è terrorizzato dall'idea che Raffaele possa non ritornare più dalla Spagna. Ma alla fine è solo un brutto sogno. E dopo un po' di sana lontananza, i due cognati tornano a battibeccare come prima e a volersi sempre un mondo di bene. E tutto palazzo Palladini è felice di questo, persino il lesto Roberto. Manca solo Palladini. (a.d.)