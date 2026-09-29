Un posto al sole: la rivelazione di Rosa a Edoardo

Rosa rivela a Edoardo che ha raccontato tutta la verità a Clara, ma lo tiene lontano dalla ragazza. Che ora non ha altro che la cognata a cui aggrapparsi. Del resto Rosa non le aveva raccontato tutto sin dall'inizio solo per proteggerla. Greta spiega a Mori che tra loro è definitivamente finita, e lo capisce anche Marina. Che a questo punto chiede all'imprenditore di ridarle i soldi indietro. Ma non sarà così facile riaverli. Mentre Greta e Roberto ormai sono sempre più vicini. Ida riversa tutta la sua rabbia e frustrazione verso Diego, e il loro viaggio resta in bilico. Mentre col cuore a Napoli anche Raffaele si prepara a partire. (a.d.)