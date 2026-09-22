Gianluca perdona Anna. Sergio e il Barone si sfidano a duello

Anna va a parlare con Gianluca, e gli spiega con calma la situazione. Invitandolo a non portare rancore. Lui comprende, e la perdona. Mentre Alberto prova a distrarre Federico dalla notizia che il fratello non andrà in vacanza con loro. Rossella e Nunzio rientrano dalle vacanze, ma a quanto pare lui non ha preso davvero così bene la partenza di lei. Mentre il padre continua a mettersi in mezzo e decidere per il suo futuro, persino a che ora devono partire con la macchina. Luca ha una brutta ricaduta sulla malattia, che diventa sempre più grave. Sergio e il Barone si sfidano a duello per Bice, e lei fomenta questa guerra.