Un posto al sole: la confessione di Gimmy e lo scontro tra Alberto e Gianluca

Micaela scopre che Gimmy non è uscito con gli amici, e inizia a preoccuparsi seriamente. Ci pensa Samuel però a parlare con il ragazzo, e per primo riceve da lui una confessione. Scoprendo così che il problema è che ha ricevuto botte da alcuni coetanei a Pasquetta. E si è portato dentro questa storia per mesi reagendo in questo modo. Samuel però lo convince che è forte, e la sua forza non dipende dal fisico. Renato, però, spaventato dalla possibilità che Gimmy sia affetto da una patologia psicologica, non sa come affrontarla. Ci penserà signora Giulia a rassicurarlo. Alberto incontra Gianluca che lo allontana, senza neanche arrabbiarsi come dovrebbe. Subito dopo però, ancora una volta, come niente fosse, torna tra le braccia di Anna. (a.d.)