Rosa sventa il truffatore, ma Luca crolla nella depressione

Rosa con grande piglio riesce da sola a bloccare il truffatore in attesa che arrivi Damiano per arrestarlo. Luca però se ne va in depressione, consapevole che è la sua malattia ad averlo portato a credere al tranello. Per fortuna però non è il primo caso di raggiro so un anziano ad Upas. E Giulia rammenda quando toccò a lei con le chat, o a Renato. Anna passerà il compleanno con la mamma, ed è la prima volta dopo tanto tempo. La sua gioia però stride con l'amarezza di Alberto, rammaricato per la situazione con Gianluca. Che dopo settimane incontra nel cortile del palazzo. Gimmy è sempre più isolato, e anche in vacanza passa il tempo sempre da solo senza che nessuno stimolo lo sproni. E mentre la la madre pensa sia colpa dell'educazione ricevuta, il padre è convinto abbia la stessa malattia di nonna e zia. (adg)