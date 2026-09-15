Un posto al sole: le tentazioni di Roberto e la timidezza di Gimmy

Luca subisce una truffa telefonica, e ci casca in pieno. Gli chiedono dei soldi in cambio del rilascio di Angela, e lui è pronto a darli. Per fortuna Rosa si accorge di tutto, e allerta il palazzo. Nel frattempo chiamano Damiano per arrestare il truffatore sul fatto, ma il poliziotto tarda ad arrivare. Roberto, come prevedibile, e come previsto da Marina, è a un passo dal baciare Greta. Per fortuna la ragazza lo ferma, e gli chiede di non vedersi più. Proprio come gli aveva chiesto Marina. La situazione di Gimmy si fa sempre più seria, neppure in vacanza riesce a socializzare con i suoi coetanei. La mamma però, diversamente dal padre, reagisce bruscamente obbligandolo a farsi degli amici e rimproverandolo in pubblico. Senza mezzi termini né delicatezze inutili. (a.d.)