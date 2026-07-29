In Rai spunta una vignetta antisemita contro il corrispondente da Gerusalemme. Rossi: "Gravissimo"

Un topo rabbioso con kippah e ricciolini, con sotto il gioco di parole: "L'escurSIONISTA" . Questo è il disegno comparso oggi sulla bacheca di Radio1, a firma dei gruppi 'Global Sumud' e 'Libere di lottare'. Un manifesto contro Giovan Battista Brunori, corrispondente da Gerusalemme, che da diversi giorni è bersaglio di critiche per aver descritto in un servizio le vittime di un attacco in Cisgiordania come "israeliani in escursione".

Il manifesto in questione, "che ripropone stereotipi e iconografie della peggiore pubblicistica antisemita del passato, affisso all'interno della sede di una testata Rai – ha aggiunto l'Ad – rappresenta un fatto di eccezionale gravità e richiama metodi di intimidazione e di isolamento nei confronti dei giornalisti che evocano le pagine più oscure della storia del nostro paese, incompatibili con il confronto democratico e con la libertà di informazione".