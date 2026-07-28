Un posto al sole: caccia sul filo dei secondi al bottino

Damiano scopre da Stella che è Grillo a volerlo incastrare, e i due vanno a casa di Sabbiese per cercare la refurtiva. Non trovandola capiscono che l’ispettore deve averla nascosta a casa di Damiano, dato che vuole incastrare entrambi. Ma ormai è troppo tardi. Ida sembra cambiare atteggiamento, cercando di essere più dolce con Diego e tutti gli altri. Ma ormai lui è preso dalla nuova collega, anche se lei non lo pensa proprio. La scusa della telefonata della mamma fa riavvicinare Anna e Alberto, e forse lei alla fine tornerà a Napoli. Gimmy è sempre più in difficoltà, sconsolato e depresso. Dopo un po' di tempo se ne accorgono tutti, sia Camillo che i genitori. La preoccupazione di Manuela è che possa avere la stessa malattia bipolare che hanno anche lei e sua mamma, che è ereditaria. E anche Nico inizia a essere seriamente preoccupato.