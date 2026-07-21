La strana caratterizzazione dei genitori in Un posto al sole

Serena racconta a Manuela tutta la verità sul padre, e lei in un primo momento si scaraventa contro la sorella che non le ha detto tutto subito dall'inizio. Poi con calma ci ragiona, va a chiederle scusa, e insieme decidono come comportarsi. Ovviamente l'unica persona che può dirle la verità sull'eventuale stupro è la mamma. Quindi la chiamano chiedendole di venire a Napoli per parlare. Le crisi mentali di Diego aumentano e, nonostante per la collega sia chiaro che quel bacio non significhi nulla, lui se ne va in fissa e continua a tampinarla. Un po' come per mesi aveva fatto con Ida. Nel frattempo nasce un nuovo dramma. Rossella lavora tanto, e Michele, che non si fa mai i fatti suoi come una signora Giulia qualunque, le dice di prendersi una pausa e magari ripensare all'idea di andare a fare un'esperienza all'estero perché questo è il momento giusto. La ragazza la prende malissimo e va via sbattendogli la porta in faccia. Possibile che dopo trent'anni a Upas i genitori vengono ancora raffigurati o strafottenti come Alberto o impiccioni come Ornella e Michele? (a.d.)