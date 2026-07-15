Un posto al sole: la storia melodrammatica tra Alberto e Anna finirà malissimo

Alberto con una scusa prende dal cellulare di Gian Luca il numero della mamma di Anna e la contatta chiedendole di non insistere col figlio. Ma la donna capisce subito che è lui l'uomo con cui Anna ha una relazione. Alberto prova a convincerla ma la donna è irreprensibile, eppure mette con le spalle al muro elelencandoli tutti i suoi errori. Ma ora è determinata a cercare la figlia sparita da giorni (nessuno ha pensato di chiamare i carabinieri?). Anna nel frattempo continua a vagare tra i boschi. Altro elemento surreale di una storia che, come abbiamo detto dall'inizio, gli autori potevano benissimo evitare. Aggiungendo solo cose sempre più assurde a una narrazione che già arrancava. A cominciare dal fatto che sia inverosimile che Alberto perda la testa in pochi giorni per una ragazzina inutile e sciapa. Storia melodrammatica che finirà malissimo e che non appassionerà i telespettatori, piuttosto li stancherà e ammorberà. Insomma speriamo si concluda presto e senza che Gianluca sappia mai nulla. Non vorremmo aggiungere dramma al dramma. Upas ci piace perché è leggero, non un dramma a orario di cena. (a.d.)