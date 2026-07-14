Un posto al sole: la madre di Anna continua nella sua ricerca

Il cerchio intorno all'uomo misterioso che è andato a cercare Anna si stringe. La mamma della ragazza è sempre più insistente con Gianluca, e lo pressa per aiutarla a cercare l'uomo, fornendogli ampi elementi descrittivi per riconoscerlo. Mai a pensare che quell'uomo Gianluca ce l'ha proprio seduto davanti a lui... il ragazzo racconta tutto a Rossella, che prima cerca di sviarlo, poi spaventata chiama Alberto per avvertirlo. Ma lui continua imperterrito a negare. Michele è sempre più insofferente rispetto alle pressioni ricevute da Ferri. Ignorando il fatto che Roberto è editore e proprietario, e lui da direttore deve seguire la sua linea editoriale. Tra l'altro Saviani non riesce neppure a rispondere con buone idee alle sue richieste, sa solo lamentarsi e opporsi. Mentre Marina continua ad essere infastidita anche solo da una semplice telefonata che Cristina fa al padre.