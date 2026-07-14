Storie surreali e bullismo a un posto al sole

Nuovi personaggi entrano nel cast di Upas. Stavolta è l'occasione per la mamma di Anna, a complicare ancora di più una storia surreale che già lo era abbastanza. Dal nulla esce questa donna, improvvisamente alla ricerca della figlia. E in barba alla privacy al centro anonimi la mettono subito in contatto con l'ex. Ovviamente la donna la prima cosa che dice a Gianluca è di aver visto un uomo molto più grande di lei andarla a cercare a casa: il tradimento di Alberto è quindi vicino ad essere scoperto. Nel frattempo non si capisce come Raffaele e Ornella sembrano di nuovo in love, come nulla fosse successo. A vivere un momento di crisi invece è il piccolo Jimmi, frustrato dall'essere bullizzato dai compagni. Ma forse vicino alla consapevolezza che neanche i muscoli servono ad uscirne. Mentre Roberto riesce a passare con nonchalance dal rapporto con la figlia a quello con Michele. Risolto uno, si complica l'altro. Mentre Marina continua a tramare di nascosto.