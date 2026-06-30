Un posto al sole: l'accordo tra Marina e Mori

Cristina ha un attacco di panico durante l’interrogazione decisiva per la promozione. A quel punto Greta convince il padre a far partire con loro anche il ragazzino, che Roberto però non vede di buon occhio. E ha ragione. Però pur di vedere felice la figlia si fa convincere dalla mamma. E questo li riavvicina. Mentre dice a Marina di non intromettersi. A quel punto lei stringe definitivamente l’accordo con Mori. Che lascia la moglie per dedicarsi completamente alla nuova società con Marina. Convinto di ufficializzare finalmente il suo rapporto con Greta. Che invece è sempre più vicina a Roberto… Nel frattempo Alberto palladini è andato alla ricerca di Anna. Ma Gianluca continua a tempestarlo di chiamate per organizzare le vacanze insieme. Ma come tutti gli innamorati, Alberto in questo momento ha un solo pensiero in testa, che lo annebbia da tutto il resto. E per fortuna c’è Nico a coprirlo almeno a lavoro. (a.d.)