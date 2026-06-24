Un posto al sole: Alberto vuole confessare tutto a Gianluca

Alberto ha deciso di dire tutta la verità a Gianluca, nella convinzione che lui prima o poi capirà. Prima però avverte Rossella che deve essere lui a farlo. Anna, saputa la decisione, gli scrive una lettera in cui lo molla, per non metterlo in difficoltà col figlio. Ma forse ormai è troppo tardi… Le gemelle sono in crisi per la partenza del padre ritrovato. Manuela se la prende con Micaela, che la insulta. Questa volta è Samuel a spiegarle che la gemella ha solo una corazza a protezione dei propri sentimenti, che non vuole aprire per non soffrire. E se la prende con la sorella proprio perché mostra la parte meno cinica e più sentimentale che invece lei nasconde. Tra i Vitiello e Bice non si capisce cosa stia succedendo. Mariella e Guido continuano a organizzare cene e appuntamenti per farla sistemare, ma ogni tentativo finisce in una sceneggiata peggio dell’altra. (a.d.)