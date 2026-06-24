Federica Sciarelli lascia "Chi l’ha visto?". Ma stavolta per davvero
La Rai conferma che sarebbero in corso “riflessioni sull’eredità” del programma storico di Rai 3. Tra stanchezza, contratti in scadenza e possibili nuovi progetti, torna l’ipotesi del cambio alla guida. Che si ripete puntuale dal 2020 in poi
24 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 10:06
Dal 2020 in poi, puntuale come i saldi di luglio, arriva la notizia che Federica Sciarelli sta per lasciare Chi l'ha visto?. Quest'anno la fonte è Affaritaliani, che riferisce di una decisione comunicata "nelle scorse ore" alla Rai: troppa stanchezza, troppi cloni del programma su altri canali. Stavolta però la notizia ha una conferma ufficiale: la Rai ha comunicato che sono in corso "riflessioni su chi potrebbe raccogliere l'eredità" della conduttrice, che guida il programma di Rai 3 da ventidue anni.
Il contratto è in scadenza. Viale Mazzini precisa che si sta ragionando anche su nuovi progetti che potrebbero vederla protagonista, quindi non è un addio alla televisione pubblica ma al programma.
Il nodo si scioglierà il 3 luglio, con la presentazione dei palinsesti Rai.
Secondo indiscrezioni, i possibili successori potrebbero essere Massimo Giletti ed Eleonora Daniele. Altri nomi che circolano per la "successione" sono Francesca Fialdini, Pietro Rinaldi, più Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga dalla redazione storica. Nel frattempo Milo Infante è già passato a Mediaset, e anche questo sembrava impossibile fino a qualche tempo fa.
Sciarelli conduce il programma dal 2004. Nel 2020 disse che il carico emotivo era diventato insostenibile, poi rimase. Nel 2023 ironizzò sugli ascolti – "quando farò il 5 per cento mi daranno un calcio" – e rimase. Nel 2024 parlò di pensione e ferie accumulate, trovò un accordo con Viale Mazzini, e rimase. Nel 2025 aprì per la prima volta all'ipotesi di una successione interna, indicando le sue inviate come possibili eredi: rimase anche in quell'occasione.