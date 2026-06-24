Televisione
(il solito) addio

Federica Sciarelli lascia "Chi l’ha visto?". Ma stavolta per davvero

La Rai conferma che sarebbero in corso “riflessioni sull’eredità” del programma storico di Rai 3. Tra stanchezza, contratti in scadenza e possibili nuovi progetti, torna l’ipotesi del cambio alla guida. Che si ripete puntuale dal 2020 in poi

di
Redazione
24 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 10:06
Immagine di Federica Sciarelli lascia "Chi l’ha visto?". Ma stavolta per davvero
Dal 2020 in poi, puntuale come i saldi di luglio, arriva la notizia che Federica Sciarelli sta per lasciare Chi l'ha visto?. Quest'anno la fonte è Affaritaliani, che riferisce di una decisione comunicata "nelle scorse ore" alla Rai: troppa stanchezza, troppi cloni del programma su altri canali. Stavolta però la notizia ha una conferma ufficiale: la Rai ha comunicato che sono in corso "riflessioni su chi potrebbe raccogliere l'eredità" della conduttrice, che guida il programma di Rai 3 da ventidue anni. 
Il contratto è in scadenza. Viale Mazzini precisa che si sta ragionando anche su nuovi progetti che potrebbero vederla protagonista, quindi non è un addio alla televisione pubblica ma al programma.
Il nodo si scioglierà il 3 luglio, con la presentazione dei palinsesti Rai.
Secondo indiscrezioni, i possibili successori potrebbero essere Massimo Giletti ed Eleonora Daniele. Altri nomi che circolano per la "successione" sono Francesca Fialdini, Pietro Rinaldi, più Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga dalla redazione storica. Nel frattempo Milo Infante è già passato a Mediaset, e anche questo sembrava impossibile fino a qualche tempo fa.
Sciarelli conduce il programma dal 2004. Nel 2020 disse che il carico emotivo era diventato insostenibile, poi rimase. Nel 2023 ironizzò sugli ascolti – "quando farò il 5 per cento mi daranno un calcio" – e rimase. Nel 2024 parlò di pensione e ferie accumulate, trovò un accordo con Viale Mazzini, e rimase. Nel 2025 aprì per la prima volta all'ipotesi di una successione interna, indicando le sue inviate come possibili eredi: rimase anche in quell'occasione.

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