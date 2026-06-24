Federica Sciarelli lascia "Chi l’ha visto?". Ma stavolta per davvero

Dal 2020 in poi, puntuale come i saldi di luglio, arriva la notizia che Federica Sciarelli sta per lasciare Chi l'ha visto?. Quest'anno la fonte è Affaritaliani, che riferisce di una decisione comunicata "nelle scorse ore" alla Rai: troppa stanchezza, troppi cloni del programma su altri canali. Stavolta però la notizia ha una conferma ufficiale: la Rai ha comunicato che sono in corso "riflessioni su chi potrebbe raccogliere l'eredità" della conduttrice, che guida il programma di Rai 3 da ventidue anni.

Il contratto è in scadenza. Viale Mazzini precisa che si sta ragionando anche su nuovi progetti che potrebbero vederla protagonista, quindi non è un addio alla televisione pubblica ma al programma.

Il nodo si scioglierà il 3 luglio, con la presentazione dei palinsesti Rai.

Secondo indiscrezioni, i possibili successori potrebbero essere Massimo Giletti ed Eleonora Daniele. Altri nomi che circolano per la "successione" sono Francesca Fialdini, Pietro Rinaldi, più Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga dalla redazione storica. Nel frattempo Milo Infante è già passato a Mediaset, e anche questo sembrava impossibile fino a qualche tempo fa.