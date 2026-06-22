Un appello a Un posto al sole per far ritornare il vero Alberto

Alberto va in ospedale a trovare Rossella per convincerla a non dire nulla al figlio, e lei gli conferma che non lo farà solo per dovere di segreto professionale. Nunzio però, che sa la storia, è sempre più in difficoltà col collega di lavoro. Nel frattempo Alberto racconta ad Anna le sue difficoltà, e lei pensa che voglia mollarlo per scegliere il figlio. Tutt'altro: Palladini ha deciso di dire a Gianluca la verità, perché non può rinunciare a lei. Ora di storie d’amore a Upas ne vediamo da trent’anni, e di tutti i colori. Ma mai hanno oltrepassato la caratterizzazione dei personaggi. Che Gianluca si sia innamorato di una ragazzetta vista poche volte ci sta. Era credibile e nessuno se ne sarebbe meravigliato. Che lo faccia Alberto Palladini, il protagonista che tutte, trent’anni fa, abbiamo amato proprio perché rappresentava “l’uomo che non deve chiedere mai”, duro, algido, potente, strafottente, impassibile, cinico e crudele con le donne, no. Non è credibile e non possiamo accettarlo. Non perché non sia possibile che si innamori della ragazza del figlio. Ma non che lo faccia per una ragazza insipida, di cui non sa nulla, che non dà nulla, e che le dichiari di voler passare tutta la vita con lei. Ridateci il Palladini che conosciamo, e che noi tutte abbiamo amato. (a.d.)