Le storie di Un posto al sole ultimamente sono sempre più inverosimili

Le storie di questa soap ultimamente diventano sempre più inverosimili. Come può essere quella che un uomo che ha una storia clandestina con la fidanzata del figlio, la porti tranquillamente in ospedale, il posto più pubblico che ci sia. Eppure Alberto, che ricordiamo essere uomo di mondo, non sembra proprio pensarci. Salva Anna da una specie di finto suicidio portandola in ospedale. Poi i due escono insieme come se niente fosse. Come se non ci fosse tutta Napoli pronta a beccarli.