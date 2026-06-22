Le storie di Un posto al sole ultimamente sono sempre più inverosimili
Anna viene salvata da una specie di finto suicidio portandola in ospedale, poi esce con Alberto come se niente fosse. Come se non ci fosse tutta Napoli pronta a beccarli. C’erano mille modi per far scoprire il tradimento al figlio, la fantasia degli autori ha scelto il più scontato
22 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 14:26
Immagini RAI
Le storie di questa soap ultimamente diventano sempre più inverosimili. Come può essere quella che un uomo che ha una storia clandestina con la fidanzata del figlio, la porti tranquillamente in ospedale, il posto più pubblico che ci sia. Eppure Alberto, che ricordiamo essere uomo di mondo, non sembra proprio pensarci. Salva Anna da una specie di finto suicidio portandola in ospedale. Poi i due escono insieme come se niente fosse. Come se non ci fosse tutta Napoli pronta a beccarli.
E infatti la prima a vederli, proprio mentre si baciano, è Rossella. Guarda caso la migliore amica di Gianluca. Che combinazione! Come non pensarci che lavorava proprio li! C’erano mille modi per far scoprire il tradimento al figlio, la fantasia degli autori ha scelto il più scontato. Tutte le altre storie ovviamente di fronte a questa banalità perdono ogni interesse. (a.d.)