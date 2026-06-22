I dubbi di Rossella in Un posto al sole

Rossella racconta a Nunzio di aver visto Alberto con Anna in ospedale, ed è molto combattuta se dirlo all’amico o meno. Il segreto professionale di medico glielo vieta. Ma sa che se Gianluca dovesse scoprirlo, si sentirebbe tradito due volte . Alberto però sa di essere stato scoperto dall’amica del figlio, e la chiama per chiarire. Lei giustamente dice che è al ragazzo che deve spiegazioni, e non a lei.

Nel frattempo però Palladini continua la sua storia con Anna come se niente fosse. Damiano e Manuel riescono a convincere Rosa ad andare in vacanza a Gaeta, mentre lei avrebbe preferito la Grecia. Alla fine li accontenta, ma rinuncia a un desiderio che in effetti le aveva fatto venire Pino. Lei si rende conto che con lui avrebbe potuto avere una vita diversa, sempre umile ma con più apertura e curiosità. Alla fine non è solo la possibilità economica che allarga gli orizzonti, ma la volontà e la capacità di aprirli. (a.d.)