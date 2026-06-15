Un posto al sole: Rosa si rende conto del suo errore

Cristina prova sempre più astio verso la mamma da quando si è schierata con Roberto, e allora lui pensa bene di organizzare un viaggio a tre. La bambina ne è entusiasta, ma ovviamente chi ci rimane male è Marina. Che subito va dal compagno di Greta per fare comunella. Rosa giorno dopo giorno torna a rendersi conto che con Damiano non è proprio il rapporto idilliaco che aveva sempre immaginato. Cioè con lui sta bene, ma forse per tanto tempo lo aveva così venerato e voluto, senza essere ricambiata, da idealizzarlo senza accorgersi dei difetti. Per esempio lei ora vorrebbe andare a fare una vacanza all’estero, ma lui non è mai uscito da Napoli e non sa neanche come si prende un aereo. E non è una questione economica, perchè anche con pochi soldi ormai la gente viaggia in giro per il mondo. E più una questione di apertura mentale, curiosità, spirito di adattamento e voglia di scoprire il mondo. Proprio quelle che aveva Pino. (a.d.)