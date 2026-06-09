Un posto al sole: Maurizio rivela il suo segreto

Maurizio prima nega tutto con Serena, poi ci ripensa e le racconta la sua verità. A quanto pare le gemelle sono il frutto di una serata bordeline, in cui Maurizio e la mamma stavano litigando e avrebbero avuto un rapporto non totalmente consensuale, pur all'interno di una relazione. Insomma una storia che iniziava a piacerci, con lo sfondo di un vero stupro è tutto ciò che ne consegue con la nascita delle bambine, sta invece diventando una vicenda noiosissima di consenso, ecc., quelle che vanno tanto di moda adesso nella sinistra progressista dei giorni nostri, e su cui anche il premier Meloni stava scivolando volendo approvare una legge che ci avrebbe costretto a firmare il consenso informato prima, durante e dopo ogni rapporto. Tentativo per fortuna sventato nella realtà, ma che ora torna a bomba a Upas. Che ultimamente davvero non si fa mancare niente. (a.d.)