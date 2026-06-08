Un posto al sole: Otello lascia il suo posto a Renato

Serena racconta a Filippo del sogno e dei suoi sospetti su Maurizio. Ma alle gemelle non dice nulla. E così loro si avvicinano sempre di più al padre, credendo nella sua buona fede. Addirittura Manuela gli presenta Gimmy, che poi è figlio di Micaela. Pero poi Serena prende in disparte Maurizio, e dritta e diretta le chiede se ha stuprato la madre. Con una rapidità financo troppo eccessiva. Forse sarebbe stato meglio chiedere alla mamma, così da accertare la verità prima di uscite fuori di testa dell’uomo. Nel frattempo Otello comunica a Raffaele di sentirsi stanco, e di non essere più in grado di ricoprire il ruolo di amministratore di condominio di Palazzo Palladini. Ma ha già trovato un sostituto: Renato. Che ovviamente è felicissimo di potersi finalmente occupare delle casse del palazzo. Ma Raffaele è invece preoccupatissimo. (a.d.)