Furti, bugie e storie surreali. Tanti psicodrammi in Un posto al sole

I malviventi amici di Sabbiese hanno deciso di fare il colpo a palazzo Palladini andando a rubare a casa di Ferri. Ma Stella, contrariata, fa di tutto per provare ad avvertire Edoardo. Lui però, dopo mesi di cedimenti, proprio ora la caccia via. A quel punto la ragazza si convince ad aiutare il fratello e lo zio a compiere il furto. Nel frattempo ricomincia la storia surreale e ridicola tra Alberto e Anna. Addirittura lui dice di non aver mai amato nessuna così. Il guaio è che ne è convinto davvero, una condizione irreale per gli spettatori che conoscono Alberto Palladini da trent’anni. Abituato a donne di ben altra stazza e natura. E anche la storia che si innamora della cenerella l’abbiamo già vissuta con Clara, ma era certo più credibile di questa. Comunque il pollo si fa scoprire dal figlio a mentire su una sciocchezza. E quindi a questo punto Gianluca inizia a sospettare qualcosa. Nella speranza scopra subito tutto e questa storia si consumi senza psicodrammi. Cosa di cui a questo punto dubitiamo fortemente. (a.d.)