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Un posto al sole: il primo giorno di lavoro di Sabbiese

Il socio di Eduardo inizia ad architettare un nuovo furto a palazzo Palladini, ma lui non ha ancora il coraggio di rompere con la nuova banda. Intanto Gianluca non si è ancora ripreso dalla batosta

1 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 18:46
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Alberto si inventa una scusa e va a trovare Anna. Mentre Gianluca ancora non si può riprendere dalla batosta. Damiano e Rosa vanno a recuperare Manuel, ma Grillo gli fa una sparata allucinante. Tant'è che persino Guido e Mariella comprendono che c'è qualcosa sotto. E anche Rosa inizia a credere non sia una semplice antipatia. E infatti Grillo insiste col suo piano per incastrarlo. Sabbiese è al suo primo giorno di lavoro a palazzo Palladini, e al suo socio si presenta subito l'occasione per architettare il furto. Che oltre al bottino, servirà per incastrare i due cognati. E Damiano, anche se sta facendo di tutto per evitarlo, non ha ancora il coraggio di rompere con la nuova banda. Ma soprattutto con la nuova amante. (a.d.)

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