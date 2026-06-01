Un posto al sole: il primo giorno di lavoro di Sabbiese

Alberto si inventa una scusa e va a trovare Anna. Mentre Gianluca ancora non si può riprendere dalla batosta. Damiano e Rosa vanno a recuperare Manuel, ma Grillo gli fa una sparata allucinante. Tant'è che persino Guido e Mariella comprendono che c'è qualcosa sotto. E anche Rosa inizia a credere non sia una semplice antipatia. E infatti Grillo insiste col suo piano per incastrarlo. Sabbiese è al suo primo giorno di lavoro a palazzo Palladini, e al suo socio si presenta subito l'occasione per architettare il furto. Che oltre al bottino, servirà per incastrare i due cognati. E Damiano, anche se sta facendo di tutto per evitarlo, non ha ancora il coraggio di rompere con la nuova banda. Ma soprattutto con la nuova amante. (a.d.)