Un posto al sole: i dubbi di Serena sul padre e la ricerca della verità

Anche Micaela ha deciso di incontrare il padre, ma con una scusa. Proprio ora che le gemelle sono decise a recuperare il rapporto perso con quest’uomo scomparso per tutta la loro vita, dando fiducia alla genuinità del suo ritorno e allo stato terminale in cui è, Serena inizia a nutrire forti dubbi. Gli incubi sulle liti con la mamma si fanno sempre più frequenti e lei sembra ricordare qualcosa di brutto. L’unico modo per scoprire la verità sarebbe proprio quello di chiedere alla mamma perché ha voluto tenerlo lontano per tutti questi anni, ma nessuna delle tre sorelle vuole farlo. Cristina lascia che il suo compagno di classe si avvicini sempre più, fino a portarlo in terrazza a Palazzo Palladini. Qui il ragazzino la tocca insistentemente, e lei grida per allontanarlo fino a farsi sentire da Raffaele e Renato. Nel frattempo Mariella e Guido scoprono un modo che potrebbe far riavvicinare Bice e Sergio. (a.d.)