Il lato oscuro del padre di Manuela in Un posto al sole
Serena ha paura di smorzare l’ottimismo della figlia e farla sentire abbandonata una seconda volta. Nel frattempo, Edoardo va su tutte le furie rispetto alla proposta del clan di compiere un furto proprio a Palazzo Palladini
25 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 15:36
Immagini RAI
Manuela ha deciso di aprire al rapporto col padre, convinta della bontà delle sue lettere. Ed è super entusiasta di aver finalmente ritrovato un padre, tanto da quasi convincere persino la riluttante Manuela. Ma proprio in questo momento a Serena risalgono in mente vecchi ricordi oscuri su quell’uomo. Che forse non è proprio come vuole sembrare di essere. Ma ha paura di smorzare l’ottimismo di Manuela e disilluderla facendola sentire abbandonata una seconda volta.
Edoardo va su tutte le furie rispetto alla proposta del clan di compiere un furto proprio a Palazzo Palladini. Ma i ragazzi insistono… Nel frattempo Raffaele vuole proporgli di diventare l’elettricista ufficiale di palazzo Palladini. Mariella e Guido organizzano una specie di imboscata a Bice e Sergio per farli riavvicinare per salvare il figlio. Ma niente sembra riuscire a far maturare questa coppia. (a.d.)