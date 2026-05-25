Il lato oscuro del padre di Manuela in Un posto al sole

Manuela ha deciso di aprire al rapporto col padre, convinta della bontà delle sue lettere. Ed è super entusiasta di aver finalmente ritrovato un padre, tanto da quasi convincere persino la riluttante Manuela. Ma proprio in questo momento a Serena risalgono in mente vecchi ricordi oscuri su quell’uomo. Che forse non è proprio come vuole sembrare di essere. Ma ha paura di smorzare l’ottimismo di Manuela e disilluderla facendola sentire abbandonata una seconda volta.