Un posto al sole: la festa di Cristina ha causato più danni del previsto

Roberto Ferri rientra dal viaggio e scopre il grande danno che hanno causato gli invitati alla festa di Cristina. Quindi giustamente la mette in punizione vietandole di frequentare i suoi compagni di classe e facendole cambiare scuola. I danni a palazzo però sono peggiori del previsto. L'appartamento di Nunzio si allaga a causa di una probabile infiltrazione. Mentre i lampioni sono tutti distrutti. E quindi serve l'intervento di un elettricista. Guarda caso pensano subito a Sabbiese... che svanito il furto in appartamento, è al momento in bilico tra la delinquenza e la riabilitazione. Ma l'ispettore lo attende al guado. (a.d.)