recensire upas
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L'ispettore contro Sabbiese in Un posto al sole
Edoardo da giovane ha fatto del male alla sua famiglia, e ora è tempo di vendetta. Nel frattempo Anna con una scusa chiama Gianluca per dirgli che la loro storia è finita
27 APR 26
Ultimo aggiornamento: 03:18 PM | 29 APR 26
Immagini RAI
Finalmente si scopre la ragione dell'accanimento dell'ispettore contro Sabbiese: Edoardo da giovane ha fatto del male alla sua famiglia, e ora l'ispettore vuole vendicarsi. E chiaramente Sabbiese gli darà pane per i suoi denti. Peccato che ci finirà di mezzo anche Damiano.
Nel frattempo Anna con una scusa chiama Gianluca per dirgli che la loro storia è finita, ma il ragazzo non si da pace e intuisce che c'è qualcosa che gli sta nascondendo. Allo stesso modo il ragazzo si confida con Luca raccontando della serenità finalmente ritrovata nel rapporto con suo padre. Ma la stessa Anna ha avvisato Alberto che prima o poi Gianluca scoprirà tutto. (ad)
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