In Un posto al sole, Roberto ha capito cosa sta accadendo alla moglie

Roberto prova a recuperare il rapporto con Cristina, soprattutto grazie all'aiuto di Marina, ma senza grandi risultati. Mentre Greta continua a non volerne sapere della figlia, nascondendo chiaramente qualcosa. A questo punto Roberto va direttamente a trovarla a casa per cercare di capire cosa sta succedendo, e invitandola a condividere con la figlia il dolore per questo lutto comune. Nel frattempo proseguono i preparativi infiniti per il matrimonio di Nico e Manuela, e anche qui è evidente che qualcosa non andrà come dovrebbe. Allo stesso modo Ida continua a non trovare pace nella sua vita in Italia, e anche la permanenza a palazzo Palladini si rivela inutile per alleviare la sua insoddisfazione. Che è chiaramente dovuta a un suo malessere interiore. (a.d.)