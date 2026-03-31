Le serie tv da non perdere ad aprile 2026

The Testaments (Disney +, 8 aprile): tratta da romanzo con cui Margareth Atwood ha vinto il Booker Prize (pubblicato in Italia da Neri Pozza), la serie – proseguo narrativo di The Handmaid’s Tale – si svolge quindici anni dopo i fatti narrati ne Il racconto dell’ancella e segue le vicende di tre donne: Agnes, ragazza cresciuta nelle regole e che sta per diventare moglie ma è tormentata e mossa da pulsioni contrastanti, Daisy – arrivata da mondo libero e refrattaria ad adeguarsi al contesto restrittivo della Repubblica di Gilead e zia Lydia, che progetta di sabotare la comunità dall’interno.





Malcom: che vita! (Disney+, 10 aprile): reboot della serie omonima con un Malcom ormai cresciuto che, ormai padre, si è tenuto lontano dalla sua famiglia d’origine. Si ritroverà con i suoi cari per il quarantesimo anniversario di matrimonio dei genitori e da lì si innescheranno – come se il tempo non fosse mai passato – tutte le solite dinamiche disfunzionali. Reunion di tutto il cast originale (compreso Bryan Cranston) per una serie che punta sull’effetto nostalgia.





Margo ha problemi di soldi (Apple tv+, 15 aprile): serie molto attesa, dal cast stellare e prodotta dalla prestigiosa A24 che vede al centro Margo (Elle Fenning), talentuosa studentessa californiana che scopre di essere rimasta incinta (di un suo professore del college, sposato e con figli a carico). Deciderà di crescere il suo bambino da sola, potendo fare i conti sul sostegno della madre – cameriera eccentrica interpretata da Michelle Pfeiffer - e cercando soluzioni varie ed eventuali per sbarcare il lunario (Only Fan compreso). Una commedia dolceamara, tratta dall’omonimo best seller di Rufi Thorpe (edito in Italia da Bollati Boringhieri) che promette di essere un esperimento interessante, soprattutto dal punto di vista del tono narrativo.





Half Man (HBO Max, 23 aprile): il protagonista e creatore di Baby Reindeer Richard Gadd torna con una nuova limited series. Racconta la storia di Niall e Ruben, della loro trentennale amicizia fraterna e di quando Ruben si presenta inaspettatamente al matrimonio di Niall, portando alla luce una serie di ricordi dolorosi e violenze sotterranee. La serie esplora il tema dell’amicizia maschile, del suo dipanarsi nelle varie stagioni della vita (ciascuna con le proprie complessità) e delle sue zone oscure.





La casa degli spiriti (Prime Video, 29 aprile): adattamento dell’omonimo e celebre romanzo del 1982 di Isabel Allende, la serie in otto episodi racconta tre generazioni di donne. Un’ampia saga famigliare che vede al centro la famiglia Trueba e delle sue donne: Clara, Blanca e Alba. Ambientato in un Paese di fantasia – che richiama però chiaramente il Cile del Novecento – la serie parte dal racconto di Esteban Trueba, patriarca autoritario e inflessibile che, dopo una vicenda personale travagliata, sposa Clara Del Valle, donna dotata di capacità medianiche. Ne nascerà una discendenza che affronterà con coraggio i problemi e le ferite del proprio tempo.



