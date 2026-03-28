Sceneggiate e sceneggiature. Storie più o meno credibili in Un posto al sole

Mentre parla con Nico ad Alberto vengono in mente immagini mentre fa sesso con Anna… e non si capisce se sia un ricordo o un’immaginazione… ma conoscendo il personaggio c’è da aspettarsi di tutto. Nel frattempo Greta esce dall’ospedale e va a trovare Roberto. La ragazza non sta ancora bene, e non ha superato il lutto del compagno. Per questo chiede all’ex di tenere Cristina con lui a palazzo Palladini, perché lei al momento lei non riesce a occuparsi della figlia. Altra storia surreale per come scritta dagli autori. Una mamma, come un padre, anche nel momento più doloroso e brutto della vita, mai riuscirebbero a separarsi da un figlio. Anzi la vicinanza rinforza i legami e fa maturare i bambini. A questo punto risulta più credibile la sceneggiata tra Mariella e Sergio, che finisce a bicchieri di spumante in faccia.