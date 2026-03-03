In Un posto al sole Eleonor va via da Napoli in fretta e furia

La signora Price se ne va senza dire nulla a Raffaele, che ci rimane malissimo. Nel frattempo, dall'ospedale arriva una telefonata: Greta e Cristina sono rimaste coinvolte in un grave incidente

Eleonor decide di andare via da Napoli in fretta e furia, senza dire neppure niente a Raffaele, che ci rimane malissimo. E lo viene a sapere per caso da Rosa, a cui Eleonor consegna una grossa mancia prima di andare via. Nel frattempo però Raffaele riprende i rapporti telefonici con Ornella, che sembrano andare un pochino meglio. La signora Price comunque prima di andare via accelera la commessa della barca, e Roberto e Marina soddisfatti decidono di andare a festeggiare.

Improvvisamente però arriva una telefonata dall’ospedale per comunicare un grave incidente a Greta e Cristina. E quindi dal nulla ritornano questi due personaggi che avevamo dimenticati da anni. Mentre prosegue la ricerca del fidanzato a Bice da parte di Mariella e Sasà. Guido li ha scoperti, e lo riferisce anche a Silvia, ma con la moglie fa finta di niente preferendo stare al suo gioco e soprattutto non volendo entrare in questa vicenda. (a.d.)