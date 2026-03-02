Le migliori serie tv da vedere a marzo 2026, in pillole

Il revival di Scrubs con il cast originale, Nicole Kidman nei panni della patologa forense Kay Scarpetta, Steve Carell alla commedia universitaria con Rooster e Luca Argentero legale spregiudicato in Avvocato Ligas. C'è qualcosa per ogni gusto

Un marzo seriale vario e ricco, con tanti generi diversi e qualche atteso ritorno. Ce n’è per tutti.

Dtf St. Louis (HBO Max, 2 marzo): dark comedy ambientata a Saint Louis che vede protagonisti David Harbour e Jason Bateman, amici in piena crisi di mezza età che decidono di iscriversi ad una app che promette di dare una svolta alla loro vita. Finiscono però implicati in un turbinio di imprevisti e in un gioco che pare presto diventare più grande di loro. Nel cast anche Linda Cardellini.

https://youtu.be/u1XHd5rIvmY?si=VeehxMqWe_nKREbb

Young Sherlock (Amazon Prime Video, 4 marzo): Guy Ritchie firma il prequel seriale di Sherlock. Protagonista è Hero Fiennes Tiffin che interpreta il detective cinico, scorretto e dalla mente brillante. Format consolidato e un mondo narrativo famigliare ma da conoscere secondo un’angolazione inedita, con gialli irriverenti e dove non manca anche l’azione.

https://youtu.be/2W2U8BMQW3E?si=Vb2nKVZH852q7wgP



Avvocato Ligas (Sky e Now, 6 marzo): attesa nuova serie Sky Original con protagonista Luca Argentero nei panni dell’avvocato Lorenzo Ligas. Tratta dai romanzi di Gianluca Ferraris (editi da Piemme), la serie racconta le vicende di Ligas, avvocato penalista milanese che, dopo un contrattempo lavorativo, dovrà rimettersi in gioco e tornare in tribunale. Porterà il suo stile, fatto di brillantezza e metodi spicci a cui si accompagna una buona dose di spregiudicatezza. Genio e sregolatezza.

https://youtu.be/pkezOsdXSig?si=iuRDRDT4JcYPHxRz



Rooster (HBO Max, 9 marzo): Steve Carell torna alla comedy con una serie ambientata nel mondo universitario ma che ha il suo perno nel racconto delle dinamiche famigliari. Carell interpreta uno scrittore che decide di andare a trovare la figlia Katie, stimata professoressa universitaria, per cercare di recuperare il rapporto con lei. Scoprirà che la donna si sta separando dal marito (che nel frattempo si è innamorato di una sua studentessa) e Katie rischia il suo posto di lavoro a causa di alcuni comportamenti discutibili.

https://youtu.be/L00r5BGgP64?si=mk02X6XPW5-vuPUr

Scarpetta (Amazon Prime Video, 11 marzo): serie crime tratta dai romanzi di Patricia Cornwell con Nicole Kidman che interpreta Kay Scarpetta, una patologa forense che indaga nella mente degli assassini contribuendo a svelare i responsabili dei vari crimini. La stessa Kay avrà un segreto difficile e oscuro che si cela nel suo passato.

https://youtu.be/sTdfgM-ltps?si=PxOdIlIgqFJCieAh

Imperfect woman (Apple tv+, 18 marzo): un’amicizia al femminile in salsa crime. Un omicidio travolge le vite di tre amiche e più la verità viene a galla, più i rapporti vanno a rotoli, incrinati dal sospetto e da distanze che appaiono incolmabili. Protagoniste di primo calibro della serialità come Kerry Washington, Elisabeth Moss e Kate Mara.

https://youtu.be/TKEPv8FBeSw?si=oB6jssTB7G3bhqpI

Scrubs (Disney+, 25 marzo): attesissimo (e a ragione) il revival di Scrubs che, riproponendo il cast originale quasi al completo, mostra a che punto sono le vite dei medici naif e surreali che popolano l’ospedale. Nuovi specializzandi per vecchie dinamiche. Speriamo l’attesa valga la pena!

https://youtu.be/kZqOgpQ3KrM?si=gnurtJ4EvBkL8bbS