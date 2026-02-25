Sanremo 2026 parte in minore: perde 3 milioni di spettatori rispetto all'anno scorso

Più di 9 milioni di persone hanno guardato la serata d'esordio del Festival. In calo rispetto agli oltre 12 milioni delll'edizione precedente. Ma è comunque un ottimo 58 per cento di share e il quarto migliore risultato dal 1997

Share in calo per il Festival 2026 condotto da Carlo Conti. Sono stati 9.600.000 gli spettatori della serata d'esordio di Sanremo 2026, con una media del 58 per cento di share nella total audience. In diminuzione di circa 5 punti percentuali rispetto all'edizione precedente, in cui l'ascolto medio della prima serata della kermesse, dalle 21.15 all'1.20, è stata di 12.630.000 spettatori con il 65.3 per cento di share. Nel giro di un anno, quindi, oltre 3 milioni di persone hanno scelto di guardare altro in televisione. Il dato di ieri sera è comunque il quarto migliore risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74. ed è superiore al dato delle edizione 2021 (share 46,6 per cento) e 2022 (share 54,7 per cento) guidate da Amadeus. Meglio hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60 per cento, facendo registrare il 65.3 nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, e in total audience; il 65.1 nel 2024 e il 62.5 nel 2023, con Amadeus.

"Lo scorso anno, con il record di ascolti, avevo questo sorriso. Quest'anno non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso, la stessa serenità. E questa, credo, per quanto mi riguarda, è la cosa più importante", dice Carlo Conti in conferenza stampa. "Il festival sta bene, lo dimostra questo grande affetto, questi grandissimi numeri".

La prima parte della serata (dalle 21.42 alle 23.34) è partita bene, con 13.158.000 spettatori e il 57,7 per cento di share. Arrivati alle 23.38 il numero di telespettatori è crollato a 6.045.000, con il 58,7 per cento di share. La serata inaugurale dell'anno scorso aveva contato 16.200.000 spettatori nella prima parte e 8.300.000 nella seconda. Come nel Festival del 2025, anche questo anno la conta degli ascolti avviene tramite un sistema di rilevazione che considera sia gli spettatori della tv tradizionale e anche tutti quelli che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay.

Forse per i brani, forse per gli ospiti, o magari per le polemiche su Andrea Pucci, questo festival è partito in salita. Carlo Conti aveva già ipotizzato un avvio del genere: "L'anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po' il caso, un po' la fortuna, un po' la bravura ci hanno portato a superarli", aveva detto Conti a poche ore dalla diretta. "Avrò la stessa serenità se faremo 5, 6 punti in meno. Lo scenario è diverso, ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, ci sono le partite di calcio. Per fortuna la Fiorentina gioca giovedì alle 18.45 e la posso vedere", aveva ironizzato.