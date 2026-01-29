Un posto al sole: Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio

Gennaro invece di rimproverarla le dice di essere affascinato dal suo coraggio. Nel frattempo Pino ha saputo che Rosa non è stata assunta come portiera e la cerca dispiaciuto

Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio, e subito si precipita da lei. Ma anziché rimproverarla, usa un vecchio metodo che con alcune donne funziona. Le dice di essere affascinato dalla forza e il coraggio con cui ha parlato in radio, ed è pronto a tornare con lei se ritira tutto. E chissà se anche questa volta la donna si farà imbonire da un marito che continua a prenderla in giro e usarla, mentre lei non riesce ad allontanarsene. Come Rosa che non si è mai allontanata da Pino. Saputa la notizia della sua mancata assunzione come portiera a Palazzo Palladini, il postino la cerca dispiaciuto. E lei, nonostante, dopo anni di sbattimento, sia finalmente tornata con Damiano adesso ripensa all’ex. Anche lei vive l’indecisione che tanto ha criticato a Raffaele. Solo che quella di Raffaele era per lavoro, quella di Rosa per l’uomo da avere accanto. (A.d)