Un posto al sole: ora Gagliotti è nei guai

Rosa prende un motorino usato per il nuovo lavoro a Palazzo Palladini, ed è felicissima di questo. Ma subito dopo Raffaele le comunica che ha cambiato idea e non vuole più andare in pensione. Lei ci rimane malissimo, ma mai quanto Ornella. Che è adirata. E se ne accorge tutto il palazzo. L’unica ad andare a consolarla e a mettersi in mezzo come sempre sua moralità signora Giulia. Nel frattempo il caporale confessa l’omicidio, e Gagliotti è nei guai. Roberto chiede subito di cacciarlo dal cda, ma non è così semplice. Nel frattempo al caffè Vulcano c’è finalmente una ventata di freschezza. Micaela ha deciso di aprire un canale tiktok al bar, e il protagonista dei video è Nunzio con la sua cucina. Il Vulcano in poche ore si riempie di ragazzine follower dello chef, a cui il gioco inizia a divertire. Ma pure Rossella inizia a essere un po' gelosa. Buona però l’idea degli autori di inserire questa ulteriore commistione con il paese reale: ormai ogni esercizio commerciale non può esimersi da tiktok. (a.d)