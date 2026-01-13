Le responsabilità di Nico e Renato riguardo il carattere di Gimmy in Un posto al sole

Al Vulcano invece Micaela fa una sceneggiata ai due, accusandoli di essere responsabili della mancata maturità del ragazzo, incapace di difendersi da solo dagli attacchi dei compagni che lo bullizzano. Nel frattempo, le puntate si fanno Mariella finisce sempre per pensare e nominare la sua amica

Le puntate delle feste a Upas sono le più leggere, e quindi per una volta perdoneremo questo insistere sulle sceneggiate di Bice, che ora tenta di far ubriacare l’amante per purgargli in casa alla ricerca dei suoi soldi. Il problema è Mariella, che anche nei momenti topici con Diego, finisce sempre per pensare e nominare la sua amica. E sarebbe anche simpatico se non fosse che la separazione con il marito, e l’allontanamento di lui nelle braccia di un’altra, sia stato dovuto proprio al fatto che Diego non sopportava più le continue intromissioni di Bice e Sasà nella intimità del suo matrimonio.

Al Vulcano invece Micaela fa una sceneggiata a Nico e Renato, accusandoli di essere responsabili della mancata maturità di Gimmy, incapace di difendersi da solo dagli attacchi dei compagni che lo bullizzano. E questa volta forse la ragazza non ha tutti i torti, mostrandosi più cruda e cinica, ma più saggia, del moralismo buonista dei Poggi. (Ad)