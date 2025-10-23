Un posto al Sole: Gennaro ha una cattiva influenza su Vinicio

Il ragazzo resta sconvolto dal tentativo di suicidio di Castrese e inizia a fare alcune scelte sbagliate. Ma forse è turbato soprattutto a causa del cinismo del fratello che gli dà la notizia. Intanto il dottor Crovi per il momento è solo un personaggio pesante e noioso

Castrese riesce finalmente a fare coming out, liberarsi delle paturnie del padre che gli hanno condizionato tutta la vita, e viversi la sua vita con Sasà. Tutto grazie soprattutto a Mariella. Che forse ora potrà anche ricominciare la sua vita con Guido. La notizia del tentato suicidio di Castrese però arriva anche all’orecchio di Vinicio che, a differenza del fratello, ne resta sconvolto. Ma forse è proprio il cinismo con cui la consuma Gennaro a turbarlo maggiormente. Insieme all’agitazione degli operai. E da qui Marina ha campo facile a far leva sulla bontà del ragazzo, per provare a farlo allontanare dal fratello. Ma la debolezza di Vinicio è troppo grande, e anziché portarlo a dissociarsi dalle cattiverie di Gennaro, lo induce a rifugiarsi un’altra volta nella droga. E quindi tanto per cambiare da un dramma si esce e in un altro si entra. Non si capisce invece che problemi abbia il dottor Crovi, per il momento solo un personaggio pesante e noioso.