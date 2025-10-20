Ritorni e gelosie in Un posto al sole. Edoardo perde il controllo, Rosa lo mette con le spalle al muro

Dopo la rissa per strada, la sorella lo costringe a scegliere: cambiare vita o lasciare casa. Intanto Damiano prova a calmare gli animi, ma l’ombra di Alberto agita ancora tutti.

Edoardo fa a botte per strada reagendo a dei ragazzi che lo avevano provocato. Damiano rassicura Rosa e Clara: non si tratta di grossi criminali, ma di ragazzacci che non contano niente. Ma la sorella non si tranquillizza per niente, anzi mette Edoardo davanti a una scelta: o metti la testa a posto o esci da questa casa. Ovviamente lo fa per salvaguardare il fratello, ma anche perché le parole di Pino un po’ le hanno fatto mettere pensiero. E poi c’è sempre Alberto a mettere altra benzina sul fuoco, inasprendo ancora di più la situazione. Mentre per Rosa e Damiano ogni occasione è una scusa per riavvicinarsi. Come alla fine sono riusciti a fare Guido e Mariella. Ma proprio quando lei gli dice che è pronta per tornare insieme, rispunta a Napoli Claudia. E siccome in tutta partenopea l’unico bar è il Vulcano, ovviamente Mariella vede Guido e l’ex mano nella mano… Filippo invece ha deciso di ritornare ai cantieri e aiutare il padre in questo momento di difficoltà. Anche se Serena lo mette in guardia.