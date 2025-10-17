Un posto al sole: Eduardo si scontra con i malavitosi

Sabbiese ha difficoltà a farsi una nuova vita a causa dell'ispettore di polizia. Nico gli consiglia di denunciarlo, ma lui non ne vuole sapere e finisce per fare una rissa in strada. Intanto Guido si allontana per un po' da casa di Silvia

Gianluca viene assunto al Vulcano, e sembra cavarsela veramente bene e piacere a tutti. Alberto lo scopre per caso andando lì a pranzo con Luca. Ma mentre l’amico la prende benissimo, entusiasta che il ragno si sia dato da fare per lavorare, il papà invece resta deluso nel vederlo fare semplicemente il barista. Clara parla con signora Giulia e le racconta le difficoltà di Eduardo a rifarsi una nuova vita con l’ispettore di polizia che gli fa i dispetti. Signora Giulia chiede aiuto a Nico, che consiglia a Sabbiese di denunciare l’ispettore. Ma Eduardo ovviamente non ne vuole sapere, e così finisce per strada a fare a botte con i malavitosi che continuano a provocarlo. Guido nel frattempo ormai si è accasato il maggiordomo, che è davvero un maggiordomo: stira, pulisce, cucina, e gli fa i massaggi. E questo lo allontana per un po' da casa di Silva. Che però è felice di questa nuova situazione.